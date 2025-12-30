OPERAZIONE ANTIDROGA A TARANTO: BLITZ CONGIUNTO DI POLIZIA E FINANZA

(f.f.)__________

Importante operazione contro il traffico di stupefacenti nel capoluogo ionico, dove un’azione coordinata tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’arresto di due giovani tarantini, di 24 e 18 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono ritenuti, allo stato delle indagini, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga, possesso di arma clandestina e munizioni.

L’intervento è scattato nel quartiere Salinella, al termine di una mirata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle, finalizzata a contrastare lo spaccio al dettaglio. Durante le perquisizioni domiciliari, gli investigatori hanno rinvenuto nell’abitazione del 24enne diversi involucri di cocaina già pronti per la vendita, una pistola semiautomatica calibro 7.65 con matricola cancellata, due caricatori completi e numerose cartucce, oltre a appunti manoscritti ritenuti riconducibili alla gestione dell’attività illecita.

Nel corso dei controlli è stata sequestrata anche una somma in contanti pari a quasi duemila euro, considerata provento dello spaccio. Particolare attenzione ha destato la presenza di un sistema di videosorveglianza abusivo: due telecamere occultate, una rivolta verso il pianerottolo e l’altra verso la strada, utilizzate presumibilmente per monitorare movimenti sospetti e l’arrivo delle forze dell’ordine.Decisivo si è rivelato il supporto delle unità cinofile antidroga.

Il cane “Destro” della Polizia di Frontiera di Brindisi ha segnalato un vano nascosto all’interno di un’intercapedine muraria, celata da una finta presa elettrica, dove erano occultati sia la droga sia l’arma. Ulteriori controlli, effettuati con i cani “J-Az” e “Basco” della Guardia di Finanza, hanno consentito di rinvenire in altre due abitazioni ben 118 cartucce di vario calibro. Per questo motivo un uomo di 33 anni e una donna di 42 anni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di munizioni e ricettazione. Momenti di tensione si sono verificati durante l’operazione quando il più giovane degli arrestati ha tentato la fuga dirigendosi verso il terrazzo condominiale, cercando di disfarsi di 182 grammi di cocaina suddivisa in oltre 200 dosi.

La sostanza, se immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno stimato superiore ai 16mila euro.Al termine delle attività, i due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e alla diffusione di armi illegali, fenomeni che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e la tenuta sociale del territorio.

