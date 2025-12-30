LATITANTE ARRESTATO A TIGGIANO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ______________

Nella scorsa mattinata, a Tiggiano (LE), i Carabinieri della Stazione di Corsano, con il supporto dei militari della Stazione di Alessano e dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della compagnia di Tricase, hanno portato a termine una complessa operazione culminata nell’arresto di un soggetto da anni irreperibile, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali.

Si tratta di un 57enne del posto che, dopo essersi sottratto all’esecuzione della pena ed essersi allontanato dal territorio nazionale, risultava latitante di fatto dal 2017. A suo carico, un cumulo di condanne definitive per diversi reati – tentato furto, ricettazione, evasione, adescamento di minorenni – commessi nel corso degli anni, per un totale di 4 anni e 2 mesi di reclusione.

Dietro questo risultato non c’è solo un’attività operativa, ma mesi di paziente lavoro silenzioso, di raccolta di informazioni, di ascolto del territorio e di costante vigilanza. Un’attività condotta con discrezione, professionalità e determinazione dai Carabinieri della Stazione di Corsano, che non hanno mai smesso di cercare, convinti che prima o poi si sarebbe presentata l’occasione giusta.

Quell’occasione è arrivata proprio in questi giorni di festa, quando i militari dell’Arma, grazie a un’approfondita attività informativa e al contatto continuo con la comunità, hanno intuito che il ricercato potesse aver fatto ritorno in Italia per trascorrere le festività natalizie presso la sua abitazione di residenza, accanto ai familiari.

A quel punto, è scattata una operazione pianificata con cura. I Carabinieri hanno organizzato un servizio mirato, intervenendo al momento opportuno e rintracciando il soggetto all’interno della sua abitazione.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.

Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri dimostra come dedizione, perseveranza e profonda conoscenza del territorio possano trasformarsi in sicurezza concreta per la comunità. Un risultato che non è frutto del caso, ma dell’impegno quotidiano di donne e uomini in uniforme che, anche nei giorni di festa, continuano a servire lo Stato con onore, senso del dovere e vicinanza ai cittadini.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine alle violazioni contestate dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 30 dicembre 2025



