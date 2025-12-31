DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 2025

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 31 dicembre 2025.

San Silvestro, ultimo dell’ anno.

Il 31 dicembre 1991 si scioglie ufficialmente l’URSS, atto finale del Regime Comunista.

Quando l’URSS implose, al suo posto apparvero ufficialmente sullo scacchiere politica quindici repubbliche indipendenti: Russia, Bielorussia, Ucraina, le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania), le cinque centroasiatiche (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan), le tre caucasiche (Armenia, Azerbaigian e Georgia) e la Moldavia.

La sera di Natale Mikhail Gorbaciov aveva ufficialmente rassegnato le dimissioni sgombrando le stanze del Cremlino. Il suo posto sarebbe stato preso da Boris Eltsin, presidente di una nazione che nel decennio successivo avrebbe sfiorato il baratro tra guerre, colpi di stato e crolli finanziari.

Proverbio salentino: CI CANGIA DEFRISCA

Già, ogni tanto è bene cambiare aria…Cambiare luoghi, abitudini e frequentazioni.

