BEFANA AL VIA DEL MARE CON LA ROMA

(Rdl) _____________ Neanche il tempo di rifiatare, e di nuovo subito tutti in campo. Il campionato conclude il suo girone di andata. Il Lecce ospita la Roma, due squadre dagli opposti obiettivi, reduci rispettivamente dal pareggio di Torino contro la Juventus e dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Per i Salentini un’altra partita sulla carta proibitiva, vista la grande differenza di qualità e quantità delle due formazioni. Però, ecco… Lo abbiamo visto sabato scorso: il calcio e bello, è ancora bello, proprio per questo: perché nonostante tutto le partite bisogna giocarle sul campo e sul campo può sempre succedere di tutto.

Certo, ci va pure un po’ culo: ma ci vuole sempre un po’ di culo in tutte le cose della vita, figurarsi nel calcio, dove un rimpallo casuale, un attimo di distrazione, un centimetro o due in più o in meno in tante situazioni possono risultare determinanti.

In classifica, la Roma è ancora in zona Champion, nonostante abbia perso tre delle ultime cinque partite disputate e qualcuno abbia cominciato a mugugnare sull’allenatore, cosa del resto abituale nella capitale e Gian Piero Gasperini non fa eccezione.

Per la partita di domani, è pure in difficoltà a cause delle assenze per infortunio o squalifiche, ed è già andato diligentemente a chiedere rinforzi in società nel marcato invernale di questo mese.

Pure Eusebio Di Francesco è alle prese con infortunati e indisponibili, però non può andare in società a chiedere rinforzi: Pantaleo Corvino nell’ultima conferenza stampa è stato chiarissimo, questi siamo e con questi ce la giochiamo, sia pur in una sfida per la salvezza diventata per tante ragioni impari rispetto alle dirette concorrenti.

Così siamo alle solite, si fa di necessità virtù, e se gioca Stulic, se gioca Camarda, prima l’uno e poi l’altro e viceversa, almeno che uno dei due faccia un altro gol, oltre a quello che hanno realizzato in tutto il girone di andata.

E che quello di ritorno sia migliore!

Il Lecce ha 17 punti, cinque in più dalla zona rossa dove sono appaiate Pisa, Verona e Fiorentina: ma la Viola sta dando segni di ripresa ed è normale, con quell’organico che ha da coppe europee; due più del Genoa, quart’ultimo; e dietro di una sola lunghezza da Parma e Cagliari.

Prossima tappa, ravvicinata, col giro di boa del campionato, domenica 11 sempre in casa, contro il Parma, poi mercoledì 14 a Milano contro l’ Inter a recuperare la partita rinviata il mese scorso, e domenica 18 di nuovo a San Siro, ‘stavolta contro il Milan.

Insomma, è dura eh…

Lecce – Roma si gioca al Via del Mare martedì 6 gennaio 2026, arbitra il signor Luca Sacchi di Macerata, fischio di inizio alle 18.00. Nel Salento non fa freddo, ma piove: comunque le previsioni meteo annunciano la giornata di domani senza pioggia, con schiarite per tutto il giorno. Befana di sereno variabile, dunque: ma a chi porterà punti e gioie, e a chi cenere e carbone?

Category: Sport