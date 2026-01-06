DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 6 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 6 gennaio 2026.

L’ Epifania è arrivata.

Oggi tanti compleanni, concentrati, neanche a farla apposta, fra i nostri amici e lettori. E allora vai con gli auguri.

Compie 56 anni a Melendugno, Marco Potì: auguri!

A Corigliano d’ Otranto festeggia il compleanno anche il nostro amico Enzo Vizzi, auguri!

A Lecce compie 42 anni Federica Lupo, auguri!

E auguri, infine, a Cavallino al collega giornalista Ludovico Malorgio e, fino a Torino, alla collega giornalista Giancarla Tenivella.

6 gennaio 1980. A Palermo Cosa Nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, 44 anni, fratello dell’ attuale Presidente della Repubblica Sergio.

Dopo i mandanti, proprio in questi giorni sono stati individuati anche gli esecutori materiali: fu un assassinio di mafia.

Concludiamo adesso il discorso iniziato nei giorni scorsi su questa festività.

Dell’ antica tradizione secondo cui i Re Magi portarono doni a Gesù, in Italia si è fatto uno sdoppiamento. Gesù Bambino porta i regali importanti nelle case dei bimbi a Natale, mentre una creatura anomala, non inquadrabile nella tradizione cristiana, porta regalucci e addirittura carbone, se ci si è compotati male durante l’ anno, la Befana, appunto.

Il nome di questa vecchia strega viene per aferesi, cioè caduta della sillaba iniziale, dalla parola ‘epifania’, che diventa quindi Pifania, a mano a mano, Bifania, Befania e infine l’ attuale Befana.

Quanto all’ aspetto fisico, possiamo ragionevolmente pensare che esso rappresenti il simbolo della Madre Natura che, giunta alla fine dell’ anno invecchiata e rinsecchita, porta ai bimbi, cioè al futuro, i doni, cioè i semi grazie ai quella ella ritornerà a primavera giovane e bella, e il carbone, che simboleggia l’ energia latente della terra.

PROVERBIO SALENTINO: Lettu e manciare picca, vita longa e ricca

Mangiare poco, un po’ di tutto, ma sempre poco, e dormire molto, in due battute la saggezza popolare indica l’ elisir di lunga vita.

Category: Costume e società