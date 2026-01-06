LA POLEMICA / ALL’OSPEDALE DI SCORRANO “una situazione vergognosa che lede la dignità delle persone ricoverate”

(Rdl) ____________ Denuncia social postata ieri sul suo diario di Facebook da Annaelisa Prete, da tre mesi richiamata alla politica dalla nomina in giunta quale assessore alla Cultura dal sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino:

“Richiamo l’attenzione della ASL e della politica a tutti i livelli – regionale, provinciale e locale – sulle gravissime condizioni in cui versano alcune stanze dell’Ospedale di Scorrano del reparto di medicina.

Scrivo anche da figlia, perché mia madre è stata ricoverata in questa struttura e in quelle stanze delle foto fatiscenti, quindi ho potuto constatare personalmente lo stato in cui versano ambienti destinati alla degenza dei pazienti.

Le immagini documentano infiltrazioni d’acqua, muffe diffuse, intonaci distaccati e soffitti degradati in luoghi che dovrebbero garantire cura, sicurezza e dignità.

Si tratta di una situazione vergognosa e inaccettabile, indegna di un luogo di cura, che lede la dignità delle persone ricoverate e può mettere a rischio la salute dei pazienti e del personale sanitario.

In questi ultimi dieci giorni mi sono interfacciata con il personale medico e sanitario, che vive una condizione di evidente disagio e impotenza, spesso non sapendo che cosa fare e che cosa dire di fronte a criticità che non dipendono dalla loro volontà.

A loro va il mio sincero ringraziamento, per la professionalità, la disponibilità e l’umanità dimostrate, nonostante carenze strutturali gravi che rendono il lavoro quotidiano ancora più difficile.

Per questo intendo farmi portavoce non solo di mia madre, ma di tanti pazienti e delle loro famiglie, che vivono queste condizioni in silenzio.

La ASL, quale soggetto responsabile della gestione e della sicurezza delle strutture sanitarie, e la politica a ogni livello di governo, hanno il dovere di vigilare, intervenire e garantire standard minimi di igiene, sicurezza e decoro.

Non sono più ammissibili silenzi, scaricabarile o ritardi.

Si chiede un intervento immediato, con sopralluoghi urgenti, messa in sicurezza degli ambienti e risposte chiare alla cittadinanza.

Il nuovo presidente Della Regione , a cui mi rivolgo con rispetto istituzionale, dovrebbe partire proprio dalla sanità, perché è da qui che si misura la capacità di garantire diritti fondamentali e dignità alle persone.

La sanità pubblica merita rispetto.

I pazienti meritano dignità, non vergogna.

