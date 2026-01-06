VIOLENZA NELLA NOTTE: DONNA COLPITA ALLA TESTA, IL MARITO IN CARCERE

(f.f.)_____________

Un grave episodio di violenza familiare si è verificato nelle scorse ore in un centro del basso Salento. Un uomo di 47 anni, cittadino marocchino residente nella zona, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione nel cuore della notte per poi rientrare armato di un bastone prelevato dal portabagagli della propria auto. Una volta in casa, avrebbe colpito alla testa la moglie mentre la donna stava dormendo.

Le grida disperate della vittima hanno messo in allerta alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri, il cui arrivo ha scongiurato conseguenze ancora più gravi, anche considerando la presenza dei figli minorenni della coppia all’interno dell’abitazione.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’aggressore è stato condotto presso la casa circondariale di Lecce.

Category: Cronaca