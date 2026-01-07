PAURA IN UN HOTEL A LECCE: UOMO IN STATO DI EBREZZA SCATENA IL CAOS

(f.f.)______________

Notte movimentata nell’albergo che ospita la squadra del Lecce alla vigilia di una partita interna del campionato. Tra lunedì e martedì, un ospite proveniente dal Nord Italia ha creato scompiglio nella struttura, tanto da far scattare il sistema antincendio e richiedere l’intervento della polizia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, visibilmente ubriaco, ha svuotato un estintore nelle aree comuni dell’hotel di via Salandra, causando panico tra gli altri ospiti e disturbando il riposo dei giocatori. Durante l’intervento della squadra volante della questura, l’ospite si è scagliato contro gli agenti, che hanno dovuto impegnarsi per fermarlo e ristabilire la calma.

Il comportamento dell’uomo ha provocato non pochi disagi all’interno della struttura, trasformando una notte normalmente tranquilla in un vero e proprio trambusto a pochi giorni dalla partita poi persa contro la Roma. L’ospite è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, permettendo di riportare l’hotel alla normalità e garantire la sicurezza degli ospiti.

