ARRESTATI E PORTATI IN CARCERE A LECCE GIOVANE PER SPACCIO DI DROGA, E A RUFFANO MARITO VIOLENTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

EPIFANIA DI INTENSO IMPEGNO PER I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI

LECCE: SICUREZZA, LEGALITÀ E TUTELA DEI CITTADINI



È stata una giornata dell’Epifania caratterizzata da un capillare e incisivo impegno operativo

per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, impegnati su tutto il territorio salentino in servizi di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza dei cittadini.



Ieri sera, nel cuore del centro cittadino di Lecce, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri capoluogo sono intervenuti durante un ordinario servizio di controllo del territorio, sorprendendo un soggetto intento alla cessione di sostanza verosimilmente stupefacente. Alla vista dei Carabinieri, il 25enne ha opposto una violenta resistenza, aggredendo i militari dell’Arma nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un inseguimento a piedi, nelle strade della movida salentina, che si è concluso dopo alcune centinaia di metri, con l’immobilizzazione del soggetto nonostante ulteriori tentativi di aggressione. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire numerose dosi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo hashish, presumibilmente pronte per lo spaccio. Anche durante le fasi di accompagnamento in caserma, l’uomo ha continuato a opporre resistenza, rendendo necessario un intervento deciso ma proporzionato da parte dei militari. Al termine degli accertamenti sanitari, risultati senza conseguenze per l’arrestato, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, l’interessato è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” di Lecce.



Nel corso della stessa notte, a Supersano, i Carabinieri della Stazione di Ruffano, con il supporto dei colleghi del NORM della Compagnia di Casarano, sono intervenuti in un grave episodio di violenza domestica.

I militari hanno arrestato un 49enne presunto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie convivente, consumati anche alla presenza dei figli, di cui uno minore. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere l’aggressione, prestare immediato soccorso alla vittima e assicurare il responsabile alla giustizia. La donna è stata visitata presso l’ospedale di Casarano. Le successive indagini dei Carabinieri di Ruffano hanno permesso di acclarare precedenti presunti episodi riconducibili a reati di violenza domestica, mai denunciati in precedenza. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa

Circondariale di Lecce, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di

Lecce che conduce le indagini.

Sempre nella notte dell’Epifania, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina hanno concluso un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Porto Cesareo, Carmiano, Campi Salentina e Leverano. L’operazione ha portato alla segnalazione alla Procura della Repubblica di Lecce di ben sei persone per guida in stato di ebbrezza, avendo superato i limiti alcolemici consentiti, alla contestazione di violazioni amministrative per uso personale di sostanze verosimilmente stupefacenti e al controllo di un esercizio commerciale.

Complessivamente sono state controllate quasi cento persone e numerosi veicoli, verificate persone sottoposte a misure restrittive e elevate diverse sanzioni al Codice della Strada, con il ritiro di patenti di guida.

L’attività di controllo ha assunto un significato ancora più incisivo alla luce dei recenti e drammatici episodi di sinistri stradali mortali che hanno interessato la rete viaria del territorio, eventi che impongono una riflessione collettiva sull’importanza del rispetto delle regole e della

responsabilità individuale alla guida. In questo senso, ogni intervento preventivo dell’Arma

rappresenta una azione salva-vita, finalizzata a evitare che condotte imprudenti possano

trasformarsi in tragedie irreversibili.



L’attività dell’Arma si è estesa anche al contrasto dell’illegalità diffusa. A Uggiano La Chiesa, i Carabinieri della Stazione di Minervino di Lecce hanno rintracciato e arrestato un soggetto destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura alternativa, con conseguente carcerazione, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Il provvedimento scaturiva da una segnalazione dei militari operanti per violazioni delle prescrizioni imposte.



Il bilancio dell’Epifania 2026 testimonia ancora una volta la presenza costante e l’elevata

professionalità dei Carabinieri sul territorio della provincia di Lecce, impegnati senza sosta nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, attraverso una costante attività di prevenzione e controllo, anche nei giorni di festa.



È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 7 gennaio 2026

Category: Cronaca