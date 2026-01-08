DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI’ 8 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 8 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia sant’ Apollinare.

Auguri di buon compleanno al nostro amici ecologista Domenico Giglio.

Vediamo di nuovo cosa c’è da fare in agricoltura, vero elemento unificante dei popoli e risorsa primaria per tutti, anche per chi non ha il pollice verde, nonostante il periodo di apparente stasi.

Curate la messa a punto delle vostre attrezzature. Aggiustate gli impianti. Sistemate i terreni per le nuove semine, concimando ed arando. Preparate i terricci. Irrorate con poltiglia bordolese (o equivalenti) fusti e rami degli alberi da frutto, per disinfestarli da agenti patogeni. Tenete d’occhio i prodotti messi a parte in dispensa o in magazzino (conserve e sementi). Preparate per il vostro orto un piano di lavoro secondo i principi di rotazione e di alternanza delle colture.

Cento e dieci anni fa, come oggi, nel pieno dei drammatici sconvolgimenti e delle terribili carneficine della Prima guerra mondiale, le forze degli Alleati si ritirano da Gallipoli, sulle coste turche dello stretto dei Dardanelli, che si affaccia sullo Jonio.

Proverbio salentino: L’OMU COMU LA ULIA PO BESSERE STERTU E BRUTTU, QUIDDRHU CA CUNTA ETE CU FAZZA LU FRUTTU

L’uomo come l’albero di ulivo può essere storto e brutto, quello che è importante è che faccia frutti.

