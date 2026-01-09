DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 9 GENNAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è venerdì 9 gennaio 2026.
La Chiesa festeggia Sant’ Adriano.
Auguri a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori che si chiamano Adriana, o Adriano.
A Squinzano il nostro amico Tonio Leuci compie 545 anni: tanti cari auguri!
Settantacinque anni fa, l’inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite, il così detto Palazzo di Vetro.
Ventinove anni fa, la Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java, per la scrittura sui sistemi hardware come computer e telefonini.
Diciannove anni fa,Steve Jobs, durante la conferenza di apertura del Macworld, presenta il primo modello dell’iPhone.
Proverbio salentino: CI TENE LA COMODITA’ E NU SE NE SERVE, MANCU LU CONFESSORE LU PO ASSOLVE
Chi ha la comodità e non la utilizza, neanche il confessore lo può assolvere.
In altre parole, i beni materiali sono fatti per essere utilizzati, altrimenti l’accumulare denaro per poi vivere male è veramente un peccato.
Category: Costume e società