DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 9 GENNAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è venerdì 9 gennaio 2026.

La Chiesa festeggia Sant’ Adriano.

Auguri a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori che si chiamano Adriana, o Adriano.

A Squinzano il nostro amico Tonio Leuci compie 545 anni: tanti cari auguri!

Settantacinque anni fa, l’inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite, il così detto Palazzo di Vetro.

Ventinove anni fa, la Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java, per la scrittura sui sistemi hardware come computer e telefonini.

Diciannove anni fa,Steve Jobs, durante la conferenza di apertura del Macworld, presenta il primo modello dell’iPhone.

Proverbio salentino: CI TENE LA COMODITA’ E NU SE NE SERVE, MANCU LU CONFESSORE LU PO ASSOLVE

Chi ha la comodità e non la utilizza, neanche il confessore lo può assolvere.

In altre parole, i beni materiali sono fatti per essere utilizzati, altrimenti l’accumulare denaro per poi vivere male è veramente un peccato.

