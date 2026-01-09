DRAMMATICO SCHIANTO A LECCE: AUTO SI CAPOVOLGE, PERDE LA VITA UN 95ENNE. LA MOGLIE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE

(f.f.)__________

Un grave incidente stradale ha sconvolto il tardo pomeriggio di ieri in città, trasformando una normale circolazione urbana in una scena di dolore. Un’automobile con a bordo due coniugi ultranovantenni si è improvvisamente rovesciata sull’asfalto, causando il decesso immediato dell’uomo e il grave ferimento della donna.Il sinistro è avvenuto intorno alle 18.30 nel quartiere Stadio, lungo viale Roma, all’altezza dell’incrocio con via Almirante.

La vettura, una Fiat 600, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo all’improvviso, ribaltandosi violentemente. Alla guida si trovava un uomo di 95 anni, Antonio Mele, mentre sul sedile del passeggero viaggiava la moglie, di 91. Sul luogo dell’accaduto sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i due anziani rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Contemporaneamente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul posto.

Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci stato un improvviso malore mentre era al volante. La moglie, invece, ha riportato traumi seri ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I soccorritori l’hanno condotta in “codice rosso” al Dea del “Vito Fazzi”, dove è stata affidata alle cure dei medici per ulteriori accertamenti e trattamenti salvavita.

A occuparsi dei rilievi e della regolazione del traffico sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

