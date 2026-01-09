OMRI GANDELMAN AL LECCE

(Rdl) _____________ Comunicato stampa della società:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Omri Gandelman dal KAA Gent.

Il centrocampista classe 2000 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva”. ___________

E’ la prima operazione del Lecce nel mercato invernale, che si chiuderà a fine mese. E’ un’altra ‘scommessa’ di Pantaleo Corvino, che, come per Stulic, ha pescato nel campionato belga. Gandelman ha 25 anni, ne compirà 26 a maggio, è un centrocampista offensivo. E’ nato in Israele ed ha giocato con la Nazionale del suo Paese. Con la squadra del Gent ha realizzato sette gol. Valore di mercato presunto: 5 milioni.

