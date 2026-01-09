LECCE, ‘SPACCATA’ IN UN BAR: DANNI INGENTI, BOTTINO IRRISORIO

(f.f.)__________

Rumore assordante, vetri in frantumi e un bilancio finale che lascia l’amaro in bocca al titolare: è quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina a un locale situato in via Duca degli Abruzzi, uno degli ingressi principali al centro cittadino. Nel mirino dei ladri è finito il Bar Rocky, preso di mira intorno alle 5.Secondo una prima ricostruzione, ignoti hanno agito approfittando del buio.

Dopo aver mandato in pezzi la vetrina dell’esercizio, presumibilmente lanciando un oggetto pesante come un masso, si sono introdotti all’interno in pochi istanti. Una volta entrati, si sono diretti verso la cassa e il bancone, rovistando rapidamente prima di dileguarsi. Il risultato del furto è stato però del tutto sproporzionato rispetto ai danni provocati: i malviventi sono riusciti a portare via soltanto circa 20 euro in contanti e un paio di bottiglie di liquore. Ben più consistente, invece, il costo delle riparazioni per la vetrata distrutta. All’alba sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare un primo sopralluogo e raccogliere gli elementi utili all’indagine.

Successivamente, il titolare dell’attività si è recato presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia. Le indagini si presentano complesse anche a causa dell’assenza di immagini interne: l’impianto di videosorveglianza del bar, infatti, non era funzionante al momento del colpo.

Gli investigatori stanno quindi concentrando l’attenzione sulle telecamere presenti nelle strade limitrofe e lungo le possibili vie di fuga, nella speranza di individuare movimenti sospetti o dettagli utili a risalire agli autori del furto.

Category: Cronaca