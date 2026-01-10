AGGRESSIONE NEL CENTRO DI TARANTO, ARRESTATE QUATTRO PERSONE

(Rdl) _____________ La vittima, un uomo di 40 anni, passeggiava con la sua compagna quando, il 20 dicembre scorso, nei pressi del porto, fu aggredito a calci e pugni e poi accoltellato, per cause ancora in fase di accertamento. Fu ricoverato d’urgenza, operato e curato all’ospedale Santissima Annunziata.

Dopo il fermo di Giuseppe Sambito, 28 anni, eseguito due giorni dopo, sempre in relazione a questa aggrassione questa mattina i Carabinieri hanno arrestato anche altri tre giovani, Gaetano Sambito, 19 anni, Claudio Sambito, 32 anni e Mattia Giannetti, in esecuzione dell’ordinanza firmata dal gip Alessandra Rita Romano su richiesta del pm Francesca Paola Ranieri.

Si trovano in carcere, con l’accusa di tentato omicidio.





