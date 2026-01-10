SADIK FOFANA AL LECCE
(Rdl) ______________
Comunicato stampa della società:
“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK.
Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche”. _____________
Dopo quella annunciata ieri per il centrocampista israeliano Gandelman, è la seconda operazione del Lecce nel mercato invernale, che si chiuderà a fine mese.
E’ un’altra ‘scommessa’ di Pantaleo Corvino. Non si tratta infatti del più famoso e quotato centrocampista francese del Milan e della sua Nazionale Youssouf Fofana.
Il nuovo arrivato a Lecce è Sadik Fofana, 23 anni, di nazionalità del Togo, di cittadinanza tedesca, prelevato dal Grazer, club di Graz del campionato austriaco, dove in questa stagione ha fatto registrare quindici presenze. Valore di mercato presunto: 600.000 euro. ___________
LA RICERCA nel nostro articolo di ieri
Category: Sport