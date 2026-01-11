ASSALTI NOTTURNI TRA NEGOZI E CASE: ALLARME SICUREZZA NEL SALENTO

(f.f.)__________

Una nuova ondata di episodi predatori sta mettendo in allerta il territorio salentino. Nelle ultime ore sono stati presi di mira sia un punto vendita della grande distribuzione sia diverse abitazioni private, con modalità che fanno pensare all’azione coordinata di più soggetti. Nel mirino dei malviventi è finito un supermercato di Melendugno, dove ignoti si sono introdotti dopo aver manomesso una delle entrate. Una volta dentro hanno fatto incetta soprattutto di generi alimentari, in particolare prodotti di gastronomia e latticini, oltre ad altra merce confezionata. Il valore complessivo del bottino è ancora in fase di stima. Sul posto sono intervenute le pattuglie dell’Arma per effettuare i rilievi e avviare le indagini. I militari stanno ora analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza per verificare eventuali collegamenti con altri colpi simili avvenuti in provincia nei giorni scorsi. Nella stessa serata un altro intervento ha riguardato la marina di Casalabate.

Intorno alle 22.30 una segnalazione ha fatto scattare l’allarme in una casa utilizzata come residenza estiva. Gli addetti alla vigilanza privata, giunti sul posto, hanno trovato una tapparella danneggiata, segno di un tentativo di intrusione. L’attivazione del sistema di sicurezza avrebbe però costretto i ladri ad allontanarsi senza riuscire a entrare. Situazione tesa anche a Melissano, dove diversi cittadini hanno notato movimenti sospetti nelle strade del centro abitato. In un caso quattro persone avrebbero quasi portato a termine un furto in un appartamento, ma anche qui l’allarme ha fatto saltare il piano.

I soggetti sarebbero stati visti allontanarsi a bordo di una berlina Mercedes di colore grigio. L’episodio è stato formalmente denunciato e, secondo quanto riferito da altri residenti, la stessa vettura sarebbe stata avvistata più volte nelle vicinanze di abitazioni della zona. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo tutte le segnalazioni e gli elementi utili per risalire ai responsabili e capire se dietro questi episodi vi sia un’unica banda in azione su più comuni del Salento. L’invito ai cittadini è quello di segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta.

