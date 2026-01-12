DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 12 GENNAIO 2026
Oggi è lunedì 12 gennaio 2026.
La Chiesa festeggia San Bernardo.
Siamo in pieno inverno, un periodo contrassegnato da feste e cerimonie di segno diverso, dai riti carnevaleschi, di derivazione orgiastica, a quelli purificatori della candelora.
Altri invece ricordano, come quelli legati a Sant’ Antonio, vecchie usanze atte a propiziare gli dei protettori della fecondità e della fertilità.
Parliamo di riti che risalgono alle antiche religioni italiche, ma pure a quella celtica, nella pianura Padana; e, al Sud, alle pratiche greche arrivate prima, durante e dopo l’ Impero Romano; più in generale, riti che mantengono legami con la religione cosmica universale.
Illungo periodo che preludeva alla primavera, era contrassegnato da cerimonie per purificare gli uomini, gli animali e i campi, e per favorire, propiziandosi così gli dei, il rinnovamento del cosmo.
Ecco il senso delle cerimonie legate alla festa di Sant’ Antonio che sta per arrivare.
12 gennaio 1997. Il primo incidente ad un treno ad alta velocità italiano causa otto vittime: un Pendolino ETR 460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza per un guasto meccanico.
Proverbio salentino: TE SUTTA NNU BUENU MESCIU NNU BUENU DESCIPULU
Da sotto ad un buon maestro (esce) un buon (allievo) discepolo.
Da un buon Maestro si apprendono non solo i segreti del mestiere, ma sopratutto la disciplina del lavoro, il modo di porsi di fronte ai problemi che giornalmente si presentano, nonché il comportamento da tenere con la clientela.
