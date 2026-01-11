banner ad
“Raggiu de sule” DALLA GIAMAICA AL SALENTO CON PAPA LEU E LONE RANGER

| 11 Gennaio 2026 | 0 Comments

Nota stampa della Adriatic Sound Studio _____________ 

Si intitola “Raggiu de Sule”, il nuovo singolo che unisce ancora una volta il Salento e la Giamaica insieme a Papa Leu (nella foto), una tra le voci più rappresentative del reggae salentino, il promettente produttore Mario Lanza e la leggenda giamaicana Lone Ranger, figura cardine del deejaying rub-a-dub fin dagli anni ’70.
Una collaborazione unica, capace di fondere radici, stile e sensibilità artistiche in un brano dal sapore profondamente internazionale.

Raggiu de Sule” è una dedica intensa e luminosa alla propria donna, un racconto musicale intriso di gratitudine e calore; il testo utilizza l’immagine del raggio di sole come simbolo di un amore che riscalda, illumina e guida, trasformandosi in un messaggio universale di affetto e rispetto. La voce carismatica di Papa Leu e il timbro unico e inconfondibile di Lone Ranger, danno vita a un dialogo melodico ricco di vibes e di storia.

Uno degli elementi più distintivi di questa canzone è la sua lingua: “Raggiu de Sule” è cantata in dialetto salentino, che si intreccia con naturalezza al patois giamaicano; un incrocio linguistico spontaneo e ormai consolidato, che affonda le sue radici in oltre trent’anni di scambi culturali tra Salento e Giamaica. Questa fusione sonora, linguistica e identitaria rappresenta un vero e proprio atto d’amore verso una storia condivisa ricca di musica, rispetto e contaminazione artistica. Questo singolo si inserisce nel percorso che ha reso il Salento uno dei poli europei più attivi della cultura reggae.

Il nuovo brano “Raggiu De Sule” è cantato sulla strumentale “On The Road Riddim”, ispirata alle sonorità rub-a-dub, prodotta dal giovane Mario Lanza ed arrangiata insieme a Papa Leu, il Maestro Garofalo e Fossa Drummer presso “Adriatic Sound Studio” nel Salento e masterizzata da Jemoi “J.Twiss” Monteith presso il “ClearSonix Studio” in Giamaica. Un team che ha saputo creare una trama sonora equilibrata che ha ospitato voci iconiche come King KongCarlton Livingston e Josey Wales, confermando il valore e la solidità di una produzione pensata per durare.

“Raggiu de Sule”, il nuovo singolo di Papa Leu & Lone Ranger prodotto da Mario Lanza per South Rockers Records è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal: 10/1/2026.

Streaming & Download: https://music.imusician.pro/a/R8dsY9hM/

Papa Leu & Lone Ranger – Raggiu De Sule (Single)

CREDITS:

Title: Raggiu De Sule

Artist: Papa Leu, Lone Ranger

Produced by: Mario Lanza

Instrumental: On The Road Riddim

Arranged by: Mario Lanza, Raffaele ”Papa Leu” Leo, Antonio “Fossa Drummer” Miglietta, Alessandro “Maestro Garofalo” Garofalo

Label: South Rockers Records

Mixed by: Raffaele “Papa Leu” Leo at “Adriatic Sound Studio” Trepuzzi (LE)

Mastered by: Jemoi “J.Twiss”Monteith at “ClearSonix Studio” Kingston (JA)

Digital Release Date: 10/1/2026

