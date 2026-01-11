“Raggiu de sule” DALLA GIAMAICA AL SALENTO CON PAPA LEU E LONE RANGER

Nota stampa della Adriatic Sound Studio _____________

Si intitola “Raggiu de Sule”, il nuovo singolo che unisce ancora una volta il Salento e la Giamaica insieme a Papa Leu (nella foto), una tra le voci più rappresentative del reggae salentino, il promettente produttore Mario Lanza e la leggenda giamaicana Lone Ranger, figura cardine del deejaying rub-a-dub fin dagli anni ’70.

Una collaborazione unica, capace di fondere radici, stile e sensibilità artistiche in un brano dal sapore profondamente internazionale.

“Raggiu de Sule” è una dedica intensa e luminosa alla propria donna, un racconto musicale intriso di gratitudine e calore; il testo utilizza l’immagine del raggio di sole come simbolo di un amore che riscalda, illumina e guida, trasformandosi in un messaggio universale di affetto e rispetto. La voce carismatica di Papa Leu e il timbro unico e inconfondibile di Lone Ranger, danno vita a un dialogo melodico ricco di vibes e di storia.

Uno degli elementi più distintivi di questa canzone è la sua lingua: “Raggiu de Sule” è cantata in dialetto salentino, che si intreccia con naturalezza al patois giamaicano; un incrocio linguistico spontaneo e ormai consolidato, che affonda le sue radici in oltre trent’anni di scambi culturali tra Salento e Giamaica. Questa fusione sonora, linguistica e identitaria rappresenta un vero e proprio atto d’amore verso una storia condivisa ricca di musica, rispetto e contaminazione artistica. Questo singolo si inserisce nel percorso che ha reso il Salento uno dei poli europei più attivi della cultura reggae.

Il nuovo brano “Raggiu De Sule” è cantato sulla strumentale “On The Road Riddim”, ispirata alle sonorità rub-a-dub, prodotta dal giovane Mario Lanza ed arrangiata insieme a Papa Leu, il Maestro Garofalo e Fossa Drummer presso “Adriatic Sound Studio” nel Salento e masterizzata da Jemoi “J.Twiss” Monteith presso il “ClearSonix Studio” in Giamaica. Un team che ha saputo creare una trama sonora equilibrata che ha ospitato voci iconiche come King Kong, Carlton Livingston e Josey Wales, confermando il valore e la solidità di una produzione pensata per durare.

“Raggiu de Sule”, il nuovo singolo di Papa Leu & Lone Ranger prodotto da Mario Lanza per South Rockers Records è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal: 10/1/2026.

Streaming & Download: https://music.imusician.pro/a/R8dsY9hM/

Papa Leu & Lone Ranger – Raggiu De Sule (Single)

CREDITS:

Title: Raggiu De Sule

Artist: Papa Leu, Lone Ranger

Produced by: Mario Lanza

Instrumental: On The Road Riddim

Arranged by: Mario Lanza, Raffaele ”Papa Leu” Leo, Antonio “Fossa Drummer” Miglietta, Alessandro “Maestro Garofalo” Garofalo

Label: South Rockers Records

Mixed by: Raffaele “Papa Leu” Leo at “Adriatic Sound Studio” Trepuzzi (LE)

Mastered by: Jemoi “J.Twiss”Monteith at “ClearSonix Studio” Kingston (JA)

Digital Release Date: 10/1/2026

Category: Cultura