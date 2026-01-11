DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 11 GENNAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è domenica 11 gennaio 2026.
La Chiesa festeggia Sant’ Igino.
Come oggi, trentacinque anni fa, nel 1991, il Congresso americano autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq: comincia la prima guerra del Golfo.
Proverbio salentino: SE VUEI CU CANUSCI LI CRISTIANI CI SUNTU TRE MODI: LA SFURTUNA, LU MIERU E LI SORDI
Se vuoi conoscere le persone ci sono tre modi: la sfortuna, il vino e i soldi.
Category: Costume e società