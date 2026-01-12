DRAMMA NELLO STABILIMENTO SIDERURGICO DI TARANTO: OPERAIO PERDE LA VITA DURANTE IL LAVORO

(f.f.) ______________

Una nuova tragedia si è consumata questa mattina all’interno del grande complesso industriale di Taranto, dove un lavoratore di 46 anni, Claudio Salamida, di Alberobello, residente a Putignano, sposato, un figlio piccolo, ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto durante le attività produttive. L’uomo, dipendente delle Acciaierie d’Italia, è precipitato da un’ altezza considerevole, morendo sul colpo dopo l’impatto con il suolo. Era impegnato nelle attività di controllo delle valvole al convertitore 3 quando c’è stato il cedimento del pavimento grigliato.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio si sarebbe verificato nell’area del convertitore numero tre dell’acciaieria due. Il lavoratore si trovava su una struttura metallica quando, improvvisamente, una griglia di sostegno avrebbe ceduto, facendolo cadere nel vuoto.

Immediato l’allarme tra i colleghi presenti nel reparto, che hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti sindacali, mentre l’area è stata isolata per consentire i rilievi.

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul lavoro. L’ennesimo episodio che riaccende l’attenzione sul tema della tutela dei lavoratori negli impianti industriali ad alto rischio.

Category: Cronaca