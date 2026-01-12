ALLARME NOTTURNO IN UN’AZIENDA DI ARNESANO DOPO UN’INTRUSIONE

(f.f.)______________

Momenti di tensione nelle prime ore della mattinata ad Arnesano, dove un segnale di allerta proveniente da un’attività privata ha fatto scattare un immediato intervento delle guardie giurate. L’episodio si è verificato in via Cavalieri, quando il sistema di sicurezza di una struttura ha rilevato un accesso anomalo.

Una pattuglia dell’istituto di vigilanza è giunta rapidamente sul posto e ha riscontrato segni evidenti di effrazione su una finestra. Nelle vicinanze del cancello era inoltre presente una Ford Fiesta in sosta, circostanza che ha attirato ulteriormente l’attenzione degli operatori. Dall’interno dell’edificio provenivano rumori sospetti e, poco dopo, un uomo si è avvicinato all’auto sostenendo di trovarsi lì solo per un bisogno fisiologico, spiegazione che non ha convinto i vigilantes.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che, dopo un accurato controllo, hanno confermato che l’infisso era stato manomesso. Appoggiata alla finestra è stata trovata una cassetta in legno contenente alcune bottiglie di vino di valore, verosimilmente pronte per essere portate via.

L’individuo ha cercato di minimizzare l’accaduto, dichiarando di essersi soltanto affacciato senza sottrarre nulla, ma la sua versione è apparsa poco credibile. Per questo motivo è stato accompagnato in caserma per gli ulteriori accertamenti del caso.

Category: Cronaca