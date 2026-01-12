banner ad
I CONTROLLI DEL TERRITORIO DELLA POLIZIA DI STATO NEL FINE SETTIMANA

Report della Questura di Lecce ____________

La Polizia di Stato ha effettuato, durante la settimana dall’5 all’11 gennaio, servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore di Lecce, Giampietro Lionetti.

I dispositivi, finalizzati al rafforzamento dell’azione di prevenzione e presidio sul territorio di tutta la provincia, sono stati dispiegati in varie zone, soprattutto quelle ritenute più sensibili alle fenomenologie criminali come i reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro la persona, il patrimonio e gli illeciti amministrativi.

Particolare attenzione è stata data anche ai punti di aggregazione, soprattutto giovanile, per malamovida ma anche presso le stazioni ferroviarie, posti ove è stata segnalata la presenza di persone che possono disturbare la quiete pubblica.

Le attività sono sempre pianificate con modalità operative circostanziate e con l’impiego di personale con competenze variegate.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi, a Lecce, sono stati sottoposte a verifica 12 attività commerciali, alcune delle quali poste in via degli Ammirati, Piazza Giuseppe Verdi, Via Paladini, Via Palmieri, Via Cairoli e Via Leuca.

Al termine del controllo, per un esercizio pubblico in via Federico d’Aragona, il titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un altro esercizio pubblico è stato segnalato all’Agenzie delle Dogane per assenza di licenza per la vendita di alcolici.

Nella settimana trascorsa sono state sottoposte ad identificazione 3315 persone e controllati 1286 veicoli in totale lungo tutto il territorio salentino.

Sulla base di un’istruttoria agita dalla Divisione Anticrimine della questura di Lecce, è stato emesso un ammonimento nei confronti di un leccese di 73 anni per violenza domestica.

Lecce, 12 gennaio 2026

