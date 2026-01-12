I CONTROLLI DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA

Report per la stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

FINE SETTIMANA DI CONTROLLI STRAORDINARI NEL LECCESE: 3 ARRESTI PER DROGA, CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E PRESENZA CAPILLARE DEI CARABINIERI SUL TERRITORIO

Un fine settimana intenso e articolato quello appena trascorso per il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, caratterizzato da numerosi interventi operativi su tutto il territorio salentino che hanno interessato diversi ambiti della sicurezza pubblica: dal contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla repressione del lavoro sommerso, fino ai controlli sulla sicurezza stradale e alla prevenzione nei luoghi di maggiore aggregazione.

Nel corso della notte, a Casalabate, marina di Trepuzzi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Campi Salentina hanno arrestato un soggetto colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente. A seguito di una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un consistente quantitativo di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, pari a circa 40 grammi e materiale per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e dopo le formalità di rito, il 36enne, di Squinzano, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica che conduce le indagini.

Nella mattinata successiva, a Lecce, i Carabinieri della Stazione di Santa Rosa hanno proceduto a un ulteriore arresto in flagranza di reato. L’attività di perquisizione ha consentito di rinvenire diverse tipologie di sostanza verosimilmente stupefacente – hashish, marijuana e cocaina – nonché un bilancino di precisione, elementi riconducibili a una presunta attività di spaccio. Anche in questo caso, ultimate le formalità di rito, al 45enne del luogo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria salentina.

L’azione di contrasto alla criminalità è proseguita nella serata con l’esecuzione, da parte dello stesso Comando Stazione Carabinieri di Lecce Santa Rosa, di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce. Il provvedimento riguarda l’espiazione di una pena detentiva residua superiore ai

cinque anni, relativa a gravi reati commessi in passato e riconducibili al traffico di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

Parallelamente, anche il territorio di Gallipoli è stato interessato da un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, d’intesa con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce e con il supporto del personale civile dell’Ispettorato del Lavoro. L’attività è stata finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rafforzamento della sicurezza stradale.

Nel corso degli accertamenti ispettivi sono state controllate diverse attività commerciali, all’esito dei quali sono emerse violazioni in materia di utilizzo dei locali, installazione non autorizzata di impianti audiovisivi, impiego di manodopera irregolare e carenze nelle misure di sicurezza. Tutte le aziende ispezionate sono risultate non conformi, con l’accertamento di un lavoratore irregolare e la contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 20.000 euro. Contestualmente, i Carabinieri hanno effettuato mirati posti di blocco e posti di controllo lungo le principali arterie e nei punti di maggiore aggregazione della città di Gallipoli. Nel corso del servizio sono state identificate decine di persone, controllati numerosi veicoli ed elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

A rendere ancora più incisiva e visibile l’azione di prevenzione, la presenza sul territorio è stata rafforzata anche da una pattuglia a cavallo, impiegata nel centro urbano e nelle zone maggiormente frequentate di Gallipoli. Una modalità operativa che consente un contatto diretto con cittadini e turisti, aumentando la percezione di sicurezza e garantendo un presidio efficace e dinamico del territorio.

Nel loro complesso, le attività svolte nel corso del fine settimana testimoniano l’impegno costante e coordinato dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre istituzioni, nel garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole, attraverso un’azione che integra repressione dei reati, prevenzione e controllo capillare del territorio, a tutela dell’intera collettività.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

