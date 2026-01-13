banner ad
banner ad

GIOVANE ACCOLTELLATO A MASSAFRA / SEGUITI SUCCESSIVI

| 13 Gennaio 2026 | 0 Comments

(Rdl) ______________ Svolta nelle indagini per il giovane immigrato accoltellato a Massafra. Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un giovane afghano di 26 anni rintracciato nelle gravine della zona e portato nel carcere di Taranto (nella foto), con l’accusa di omicidio. La morte del connazionale era avvenuta in seguito a profonde ferite multiple da arma di taglio, inferte dal presunto omicidio al culmine di un litigio per futili motivi. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

GIOVANE IMMIGRATO AFGHANO MUORE ACCOLTELLATO A MASSAFRA


Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
»
banner ad
banner ad