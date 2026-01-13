DOPPIO ARRESTO A BRINDISI PER SPACCIO: IN DUE TROVATI CON DROGA

(f.f.)_____________

Due uomini di Brindisi sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli interventi sono avvenuti il 2 e il 9 gennaio 2026, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il commercio illegale di droga disposta dal Questore locale.

Le indagini hanno portato gli agenti a effettuare due perquisizioni domiciliari nei confronti dei sospettati, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante l’ispezione dell’abitazione del più giovane, nato nel 1995, sono stati trovati 22 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un involucro di nastro adesivo sagomato a simulare una pistola, al cui interno erano custodite tre cartucce calibro 380.

Nel caso dell’uomo del 1971, invece, la perquisizione ha portato al sequestro di 38 dosi di cocaina per un totale di 13,4 grammi, materiale per il confezionamento della droga e contanti per 5.600 euro.

Al termine delle operazioni, il giovane è stato condotto in carcere, mentre l’uomo più anziano è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal pubblico ministero, in attesa dell’udienza di convalida. Le autorità ricordano che la vicenda è ancora soggetta a verifiche giudiziarie e che le persone indagate restano presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

