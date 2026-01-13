INFARTO ALLA GUIDA DOPO IL LAVORO, PORTO CESAREO PIANGE COSIMO FALLI

(f.f.)____________

Un’intera comunità è sotto shock per la morte improvvisa di Cosimo Falli, 60 anni, storico commerciante del paese e volto noto della pescheria di famiglia situata in via Silvio Pellico, fondata dal padre Vittorio Falli. L’uomo ha perso la vita nella serata di ieri dopo essersi sentito male mentre era al volante della propria auto.

Erano da poco passate le 19.30 quando Falli, dopo aver abbassato la saracinesca della sua attività, si stava dirigendo verso casa percorrendo via Mascagni a bordo della sua Fiat Panda. Durante il tragitto sarebbe stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo. La macchina, giunta all’altezza dell’incrocio con via Beethoven, ha terminato la corsa contro un’autovettura parcheggiata lungo la carreggiata.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla scena. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: per Cosimo Falli non c’era ormai più nulla da fare.

Conosciuto da tutti in paese anche con il soprannome affettuoso di “Mimmo Boniperti”, Falli era una figura molto amata a Porto Cesareo, dove la sua famiglia è da decenni un punto di riferimento. Accanto a lui restano la moglie Rosa e i figli Vittorio e Annalucia, quest’ultima già consigliera comunale.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando un’ondata di cordoglio e vicinanza alla famiglia Falli, molto stimata e benvoluta in tutto il territorio. Porto Cesareo perde così uno dei suoi volti più noti e apprezzati del mondo del commercio locale.

