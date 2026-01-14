CONTROLLI SANITARI NEL SALENTO, BLOCCATA AZIENDA DI LAVORAZIONE CARNI: I CARABINIERI SEQUESTRANO NOVE TONNELLATE DI PRODOTTI

di Flora Fina ______________

Maxi intervento dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Lecce nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare. I militari hanno sottoposto a verifica un’impresa operante nel settore del deposito, del taglio e della trasformazione delle carni destinate alla preparazione di alimenti pronti per il consumo.

Durante l’ispezione sono emerse gravi irregolarità legate all’impiego di materie prime non idonee. In particolare, gli accertamenti hanno rivelato l’utilizzo di carne con termine di conservazione già scaduto, impiegata nella produzione di alimenti come polpette e preparazioni similari, oltre a pratiche di congelamento effettuate con modalità non conformi alle norme vigenti.

A seguito delle violazioni riscontrate, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro giudiziario oltre nove quintali di prodotti di origine animale, ritenuti in cattivo stato di conservazione, per un valore commerciale stimato intorno ai diecimila euro.

Parallelamente, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha disposto l’immediata sospensione dell’attività produttiva, a causa delle gravi carenze riscontrate sia sotto il profilo igienico-sanitario sia dal punto di vista strutturale dei locali.

Il legale rappresentante della società è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente e nei suoi confronti sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a duemila euro. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli volti a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei consumatori.

