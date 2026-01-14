ABUSI URBANISTICI SUL LITORALE SALENTINO, SCATTA IL SEQUESTRO DI UN INTERO COMPLESSO RESIDENZIALE

(f.f.) _____________

Nuovo intervento delle Fiamme Gialle lungo la costa salentina nell’ambito delle attività di monitoraggio e repressione delle irregolarità edilizie. I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gallipoli, operando sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, hanno individuato un articolato complesso immobiliare in fase di costruzione nella zona di Lido Conchiglie, nel territorio comunale di Sannicola, risultato non conforme alle autorizzazioni urbanistiche rilasciate.

L’area oggetto degli accertamenti ricade all’interno di un contesto sottoposto a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici, elemento che ha reso ancora più rilevante l’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta mediante pattugliamenti a terra, affiancati dal supporto di assetti aerei del Corpo, consentendo una ricognizione completa dell’area interessata.

Nel corso delle verifiche è stato riscontrato che diversi locali, formalmente autorizzati come box auto, erano in realtà stati rifiniti e utilizzati come vere e proprie abitazioni. Sono stati inoltre individuati vani tecnici predisposti in modo tale da poter essere facilmente convertiti in ulteriori unità residenziali.

Le indagini hanno permesso di accertare anche la promozione e la messa in vendita di alcune porzioni dell’immobile come alloggi, in aperta violazione delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici, con la commercializzazione separata dei locali pertinenziali.

Al termine dell’attività, l’autorità procedente ha disposto il sequestro di quattro garage trasformati in abitazioni e di quattro villette a schiera, per un’estensione complessiva di circa 500 metri quadrati. Contestualmente è scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria del rappresentante legale della società incaricata della realizzazione del complesso.

L’azione della Guardia di Finanza prosegue senza sosta lungo il litorale salentino, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo edilizio e le occupazioni irregolari del demanio, tutelando il rispetto delle norme e preservando aree di particolare valore ambientale e paesaggistico.

