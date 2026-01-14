DROGA E CONTANTI IN CASA: FINISCE IN CARCERE UN TRENTENNE DI OSTUNI

(f.f.) ______________

Un intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un giovane di trent’anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a detenere un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, nel Brindisino.

I fatti risalgono al 9 gennaio scorso, quando la Sezione Volanti ha dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione penale – che disponeva il trasferimento dell’indagato dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere. La decisione dell’autorità giudiziaria è maturata a seguito di un controllo effettuato il 28 dicembre precedente, nel corso del quale l’uomo, nonostante fosse sottoposto a una misura restrittiva per precedenti vicende legate allo spaccio di droga, non era stato trovato presso il domicilio dichiarato.

Giunti nell’abitazione per notificare il provvedimento più restrittivo, i poliziotti hanno proceduto anche a una perquisizione, rinvenendo un vero e proprio deposito di stupefacenti. All’interno dell’appartamento sono stati sequestrati circa 85 grammi di cocaina, oltre un chilo di hashish, nonché una somma di denaro pari a 6.400 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio. Recuperati inoltre un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Conclusi gli adempimenti di legge, l’uomo, cittadino di origine marocchina residente in Italia da anni, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito presso la casa circondariale di Brindisi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.

Category: Cronaca