FURTO IN CENTRO E FUGA IN BICI CONTROMANO SULLA STATALE: ARRESTATO DAI CARABINIERI

(f.f.)__________

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, con particolare attenzione ai furti, ai reati predatori e alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, nell’ambito di un servizio straordinario predisposto dalla Tenenza di Copertino, i militari hanno fermato e arrestato un uomo senza fissa dimora, nato nel 1986, responsabile di un furto aggravato.

L’individuo, infatti, era stato sorpreso mentre rubava un portafoglio all’interno di un ristorante del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva momentaneamente appoggiato il portafoglio su un tavolo vicino all’ingresso. Subito dopo, l’uomo lo aveva sottratto e si era dato alla fuga, imboccando contromano la SS 101 Lecce–Gallipoli a bordo di una bicicletta.

Grazie a un intervento rapido e a una mirata attività info-investigativa, basata anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno rintracciato il fuggitivo nei pressi dello svincolo per Lequile.

Bloccato in sicurezza, è stato sottoposto a perquisizione personale, durante la quale gli è stato ritrovato il portafoglio rubato, completo di denaro contante e documenti. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato anche in possesso di circa 2 grammi di hashish, motivo per cui è stato segnalato alle autorità competenti per la detenzione di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, il soggetto è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, trasferito presso la Casa Circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini sono ancora in corso, mentre il materiale recuperato è stato restituito al legittimo proprietario. I controlli dei Carabinieri proseguono con servizi dinamici e posti di blocco sulle principali vie di comunicazione per prevenire e reprimere episodi simili.

Category: Cronaca