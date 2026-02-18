VOLANTE DELLA POLIZIA DI STATO DI BRINDISI SALVA DUE CANI IN STRADA

(f.f.)_____________

Una notte insolita per gli agenti della Polizia di Stato: tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, una pattuglia della Questura di Brindisi ha salvato due cani che rischiavano di essere travolti nel rione Sant’Elia.

Durante il consueto pattugliamento notturno, gli operatori hanno notato due Pastori Tedeschi smarriti, visibilmente spaventati e disorientati, vagare tra le auto in transito. I cani, apparentemente ben curati e con regolare collare, sembravano essersi allontanati da casa e correvano un serio pericolo di investimento.

Per proteggerli, la volante ha posizionato l’auto di servizio con i lampeggianti accesi a fare da “scudo” ai due animali. Nonostante la taglia imponente dei cani, gli agenti, in attesa dell’arrivo del veterinario dell’ASL, hanno deciso di avvicinarli usando degli snack di fortuna. Con pazienza e delicatezza, li hanno tranquillizzati con carezze e parole rassicuranti fino all’arrivo del personale sanitario.

I due Pastori Tedeschi sono stati temporaneamente trasferiti al canile comunale di Brindisi, dove poche ore più tardi sono stati riconsegnati ai loro proprietari.

