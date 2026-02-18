SALICE SALENTINO, IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE LE PROPOSTE SU PROFESSIONISTI LOCALI E SPORT PER I RAGAZZI. COSIMO GRAVILI: “Questa è una scelta che danneggia la comunità”

(f.f.)_____________

Doppia bocciatura nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Salice Salentino, riunitosi il 12 febbraio, dove sono state respinte le due iniziative presentate dal gruppo di minoranza Salice 2030. Le proposte riguardavano, da un lato, la valorizzazione dei professionisti del territorio negli incarichi affidati direttamente dall’ente e, dall’altro, l’introduzione di un contributo economico per favorire la pratica sportiva tra i più giovani.

La prima mozione mirava a incentivare, nel rispetto delle norme vigenti, il coinvolgimento di tecnici e professionisti residenti nel paese nelle procedure di affidamento diretto. Secondo i proponenti, l’obiettivo era trasformare la spesa pubblica in uno strumento di crescita locale, rafforzando le competenze presenti sul territorio.

Durante il confronto in aula, i consiglieri si erano detti disponibili a riformulare il testo, limitando l’impegno all’elaborazione di un regolamento comunale sugli incarichi e rinviando a una fase successiva la definizione dei criteri operativi.Nonostante l’apertura al dialogo e il parere favorevole espresso dal segretario comunale, la proposta è stata respinta.

Determinante la posizione del consigliere delegato ai lavori pubblici Amedeo Rosato, che ha chiesto il ritiro dell’atto, trovando l’appoggio della maggioranza, pur tra alcune perplessità emerse nel dibattito. Stessa sorte per l’emendamento che prevedeva l’istituzione di voucher comunali destinati ai ragazzi tra i 10 e i 13 anni, con l’intento di sostenere le famiglie nelle spese per attività sportive e promuovere lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale.

Anche questa iniziativa non ha ottenuto i numeri necessari per l’approvazione. Il gruppo Salice 2030 ha comunque incassato il voto favorevole dei consiglieri di opposizione di Progresso e Futuro e del consigliere Manno. I capigruppo Cosimo Gravili e Francesca Scalinci hanno espresso rammarico per l’esito del voto, parlando di un’opportunità mancata per sostenere sia le professionalità locali sia le esigenze delle nuove generazioni.

Nel loro intervento, i due esponenti hanno inoltre sottolineato come, a loro avviso, alcune dinamiche politiche interne sarebbero condizionate da logiche legate alle future competizioni elettorali, a discapito – sostengono – delle priorità della cittadinanza.

Nonostante la bocciatura, hanno assicurato che continueranno a presentare proposte orientate allo sviluppo economico e alla crescita sociale del territorio.

