OLTRE 10.000 PRODOTTI PER ALIMENTI SEQUESTRATI A SAN PIETRO VERNOTICO
Blitz delle Fiamme Gialle della Compagnia di San Pietro Vernotico contro la vendita di articoli non idonei al contatto con gli alimenti. Nel corso di un controllo mirato alla tutela dei consumatori, i militari hanno scoperto e sequestrato più di 10.000 prodotti privi del marchio “MOCA” e della dicitura obbligatoria che ne certifica la sicurezza per l’uso a contatto con cibi e bevande.
I prodotti, molti dei quali destinati a utensili e contenitori per alimenti, avrebbero potuto rilasciare sostanze nocive se utilizzati nelle normali condizioni d’impiego, rappresentando un concreto rischio per la salute pubblica.
Secondo quanto riferito dai finanzieri, la merce non rispettava le norme europee di sicurezza, in particolare il Regolamento (CE) 1935/2004, che stabilisce criteri precisi per tutti i materiali a contatto con alimenti. L’intervento ha previsto il sequestro amministrativo dei prodotti e l’avvio delle procedure previste dalla legge.
Le autorità sottolineano l’importanza di controlli costanti per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire il commercio di articoli potenzialmente pericolosi. L’operazione rientra nelle attività più ampie della Guardia di Finanza volte a contrastare comportamenti illeciti nel settore commerciale e a tutelare la salute pubblica.
