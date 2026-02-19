OPERAZIONE ANTIDROGA A MESAGNE E DINTORNI: SETTE PERSONE AI DOMICILIARI

(f.f.)________________

Intervento all’alba nel territorio della provincia di Brindisi dove la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale brindisino, Vittorio Testi, su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda presunti reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha interessato in particolare Mesagne e i comuni vicini. Sette persone sono state poste agli arresti domiciliari, mentre per altre quattro è stato disposto l’obbligo di dimora. In totale risultano diciassette gli indagati nell’ambito dell’inchiesta.

Le indagini, sviluppate dagli agenti del commissariato di Mesagne, hanno preso avvio da un episodio di aggressione avvenuto il 21 gennaio 2024 all’interno di un locale della movida brindisina. A partire da quell’evento, gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto circuito di cessioni di droga con base operativa in un bar di Mesagne. La sostanza stupefacente, secondo quanto emerso, sarebbe stata custodita in un garage utilizzato come deposito.

Tra le persone raggiunte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari figurano Bruno Magrì, 45 anni; Andrea Massafra, 34 anni; Lorena Marra, 42 anni; Angelo Belfiore, 41 anni; Antonio Emanuele Tarantino, 41 anni, tutti residenti a Mesagne; Margherita Modesto, 53 anni; e Oronzo Santoro, 59 anni, entrambi residenti a Latiano.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

