STRETTA DELLA QUESTURA DI LECCE: SEI AVVISI ORALI E DUE FOGLI DI VIA

(f.f.)_______________

Nuovo giro di vite sul fronte della prevenzione nel territorio provinciale. La Questura di Lecce ha tracciato il bilancio settimanale delle misure adottate nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico, intervenendo anche prima della commissione di ulteriori reati.

Negli ultimi giorni il questore Giampietro Lionetti ha firmato sei avvisi orali, provvedimenti con cui si richiama formalmente l’interessato al rispetto delle regole, avvertendolo che eventuali ulteriori condotte illecite potrebbero comportare l’applicazione di misure più restrittive previste dalla legge.

Quattro proposte sono giunte dal Commissariato di pubblica sicurezza di Taurisano. Il primo destinatario è un 55enne di Melissano, già conosciuto alle forze dell’ordine anche per vicende legate agli stupefacenti. Il secondo è un 36enne residente a Ugento, già raggiunto in passato da analogo provvedimento emesso dal questore di Rieti e più volte denunciato; nei suoi confronti l’ultimo episodio riguarda un’indagine per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Terzo caso quello di un 40enne di Supersano, deferito all’autorità giudiziaria per estorsione e detenzione di sostanze stupefacenti, con precedenti che ne hanno evidenziato la reiterazione delle condotte illecite.

Un ulteriore avviso orale è stato proposto dal Commissariato di Otranto nei confronti di un 48enne residente ad Andrano. L’uomo, già condannato per lesioni personali colpose e coinvolto in attività investigative legate ad ambienti di criminalità organizzata, è stato recentemente segnalato anche per maltrattamenti in ambito familiare ed è stato ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza collettiva.

Il sesto provvedimento è scaturito dalla proposta della Compagnia dei Carabinieri di Maglie e riguarda un 24enne residente a Otranto, con precedenti per maltrattamenti contro familiari.

Nel medesimo periodo il questore ha inoltre disposto due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno. Il provvedimento ha interessato una coppia originaria della provincia di Siracusa, fermata a bordo di un’auto nella frazione di Collemeto, territorio di Galatina. Controllati dagli agenti del locale Commissariato, i due sono risultati gravati da precedenti, in particolare per truffa, e già destinatari di analoghe misure adottate in altre città italiane. Non avendo fornito spiegazioni convincenti sulla loro presenza in zona, e considerato il recente aumento di raggiri ai danni soprattutto di persone anziane, nei loro confronti è stato disposto il divieto di fare ritorno a Galatina per due anni.

L’attività della Polizia di Stato proseguirà con ulteriori verifiche e iniziative di prevenzione su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei cittadini e contrastare sul nascere situazioni di potenziale rischio.

Category: Cronaca