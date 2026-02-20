IN FIAMME CAPANNONE A CARMIANO E AUTO A MATINO: INDAGINI IN CORSO

(f.f.) _______________:

Serata movimentata nel Salento per due distinti episodi incendiari sui quali stanno svolgendo verifiche i militari dell’Arma.Il primo intervento si è registrato nella tarda serata di ieri, attorno alle 22, a Carmiano, dove un incendio ha interessato un capannone situato in via Novoli. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e spegnere il rogo.

All’interno della struttura, attualmente dichiarata non utilizzabile, si trovavano tre furgoni appartenenti alla stessa azienda: uno è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre gli altri due hanno riportato danni parziali. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire; inoltre nell’area non risultano impianti di videosorveglianza utili alle indagini.

Qualche ora più tardi, intorno alle 4 del mattino, un secondo episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, questa volta a Matino, in via del Mare.

Qui un’autovettura, una Nissan Juke intestata a una donna di 48 anni, è stata incendiata in quello che appare come un gesto doloso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei due eventi e verificare eventuali collegamenti.

Category: Cronaca