LA STORIA / DIEGO, IL CANE CHE HA SEGUITO L’AMBULANZA CHE PORTAVA IL SUO PROPRIETARIO IN OSPEDALE

A San Marzano, in provincia di Salerno, un cane di nome Diego ha inseguito l’ambulanza che portava il suo proprietario in ospedale. Ha percorso almeno 20 chilometri, fino a che un volontario lo ha riconosciuto per caso e lo ha portato in canile.

Ora Diego si trova al canile di Nocera Inferiore, seguito dall’Associazione zoofila nocerina. Sta bene, ma è ancora un po’ spaesato in attesa di poter tornare dal suo umano.

La presidente dell’associazione, Gianna Senatore, racconta: “Diego ha inseguito il mezzo e ha cercato in tutti i modi di entrare”. È stata avvertita della situazione verso mezzanotte, ma quando sono arrivati il cane non c’era più.

Il viaggio di Diego è stato lungo. “Non ci siamo scoraggiati per la sua assenza ma abbiamo pensato che fosse fondamentale allargare il campo d’azione”, spiega Gianna. Hanno diffuso l’appello anche sui social e coinvolto la rete di volontari.

Il giorno dopo, un volontario dell’associazione ha riconosciuto Diego a Castellamare di Stabbia e lo ha portato in sicurezza al canile. “Così siamo riusciti a portarlo in canile da noi dove è giustamente un po’ disorientato ma sta bene di salute e faremo di tutto per farlo sentire a suo agio in attesa che i tempi maturino per il ricongiungimento”.

Il suo umano dovrà affrontare un intervento chirurgico e un periodo di riabilitazione. Vivono in condizioni non facili e l’associazione sta aiutando entrambi anche con cose pratiche, come indumenti per la degenza.

La speranza è che presto possano riabbracciarsi. Storie come questa fanno riflettere sull’importanza del legame tra animali e persone.

