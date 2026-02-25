DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2026
Buongiorno!
Oggi è mercoledì 25 febbraio 2026.
San Nestore.
25 febbraio 2008. A Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006, e morti di fame e di freddo, dopo essere caduti nel pozzo. Ciccio e Tore, con le intricate vicende giudiziarie, che si conclusero con un nulla di fatto, perché la loro morte fu accidentale, o comunque senza responsabili, dopo che fu ingiustamente incolpato il padre, secondo quanto sancito in via definitiva nel 2016. Ciccio e Tore, entrati per sempre nell’ immaginario collettivo della commossa pietà degli Italiani.
Proverbio salentino: CUEGGHI L’ACQUA QUANDU CHIOE
La traduzione letterale è: raccogli l’acqua quando piove.
Ricordiamoci che il Salento ha sempre sofferto per la mancanza d’acqua, è sempre stata una terra povera di corsi d’acqua, per cui per millenni l’acqua piovana che cadeva d’inverno veniva incanalata in delle cisterne scavate nella roccia, o in grandi contenitori e veniva utilizzata sopratutto nel periodo estivo.
Bisognerà aspettare gli anni Trenta, quando il governo di Mussolini completò l’acquedotto pugliese, e le fontane pubbliche furono portate in tutti i comuni, prima che i Salentini potessero avere l’acqua a disposizione tutto l’anno.
Comunque i Salentini anche dopo la costruzione dell’acquedotto, sopratutto nelle campagne, hanno conservato l’abitudine di conservare l’acqua.
Da qui il riferimento a raccogliere l’acqua quando ce n’è in abbondanza, come quando piove.
In senso figurato sta a significare poi che quando c’è abbondanza di qualcosa, o possiamo contare sulla disponibilità di qualcuno, dobbiamo cogliere l’occasione al volo, perché non è detto che quel momento favorevole abbia a ripetersi.
Category: Costume e società