DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 25 febbraio 2026.

San Nestore.

25 febbraio 2008. A Gravina in Puglia vengono trovati in una cisterna di una casa abbandonata nel centro storico, i corpi mummificati di Francesco e Salvatore Pappalardi, scomparsi il 5 giugno 2006, e morti di fame e di freddo, dopo essere caduti nel pozzo. Ciccio e Tore, con le intricate vicende giudiziarie, che si conclusero con un nulla di fatto, perché la loro morte fu accidentale, o comunque senza responsabili, dopo che fu ingiustamente incolpato il padre, secondo quanto sancito in via definitiva nel 2016. Ciccio e Tore, entrati per sempre nell’ immaginario collettivo della commossa pietà degli Italiani.

Papaver dubium o paparina

Appartiene alla famiglia delle papaveraceae, il papavero de nostri campi presente soprattutto come infestante dei cereali e diffuso ovunque.

Le foglie si possono usare crude nelle insalate, cotte nelle zuppe di verdura, stufate con patate, carne e accompanato con altre orticole. In Salento viene ancora usata fritta in pastella. Una rara prelibatezza!

Dei fiori (il papavero rosso), si usano i petali e a volte i boccioli in infusi leggeri per meglio conciliare il sonno o come calmante e sedativo in virtù di un alcaloide, la rodheina, presente nei petali, nel bocciolo e nei semi.

Proverbio salentino: CUEGGHI L’ACQUA QUANDU CHIOE

La traduzione letterale è: raccogli l’acqua quando piove.

Ricordiamoci che il Salento ha sempre sofferto per la mancanza d’acqua, è sempre stata una terra povera di corsi d’acqua, per cui per millenni l’acqua piovana che cadeva d’inverno veniva incanalata in delle cisterne scavate nella roccia, o in grandi contenitori e veniva utilizzata sopratutto nel periodo estivo.

Bisognerà aspettare gli anni Trenta, quando il governo di Mussolini completò l’acquedotto pugliese, e le fontane pubbliche furono portate in tutti i comuni, prima che i Salentini potessero avere l’acqua a disposizione tutto l’anno.

Comunque i Salentini anche dopo la costruzione dell’acquedotto, sopratutto nelle campagne, hanno conservato l’abitudine di conservare l’acqua.

Da qui il riferimento a raccogliere l’acqua quando ce n’è in abbondanza, come quando piove.

In senso figurato sta a significare poi che quando c’è abbondanza di qualcosa, o possiamo contare sulla disponibilità di qualcuno, dobbiamo cogliere l’occasione al volo, perché non è detto che quel momento favorevole abbia a ripetersi.

Category: Costume e società