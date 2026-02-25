SICUREZZA IN PROVINCIA DI LECCE: SETTE MISURE PREVENTIVE DELLA POLIZIA

(f.f.)_____________

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato nel Salento, mirata a garantire l’ordine pubblico e prevenire comportamenti socialmente pericolosi. Nella scorsa settimana, il Questore Giampietro Lionetti ha emesso sette provvedimenti preventivi nei confronti di persone ritenute recidive o pericolose per la comunità.

Tra i provvedimenti figurano diversi Fogli di Via obbligatori dai comuni di Alessano, Parabita e Galatina.

Ad Alessano, un 49enne di Tricase è stato allontanato per un anno dal territorio comunale dopo essere stato sorpreso a rubare in un negozio grazie al sistema antitaccheggio e trovato con ulteriore refurtiva nell’auto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha dovuto lasciare immediatamente il comune.

A Parabita, un 31enne di Galatone è stato allontanato per due anni. L’uomo era stato intercettato di notte nel parcheggio di un supermercato con merce rubata per oltre 2.000 euro e, durante l’inseguimento con le forze dell’ordine, aveva perso il controllo dell’auto contro un’isola di traffico. La sua pericolosità sociale è stata confermata dagli accertamenti successivi.

A Galatina, il Questore ha disposto un Foglio di Via per due anni nei confronti di un 33enne di Lizzanello, fermato mentre cercava di sottrarsi a un controllo della Polizia a bordo di un’auto a noleggio. L’uomo aveva fornito false generalità per nascondere la sospensione della patente e vantava numerosi precedenti penali.

Nell’ambito del monitoraggio di soggetti dediti a reati contro la persona e il patrimonio, il Questore, su proposta dei Carabinieri, ha emesso anche un Avviso Orale nei confronti di un 25enne di Morciano di Leuca, responsabile di una serie di episodi violenti, tra cui rissa, lesioni, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’iniziativa conferma l’impegno della Polizia di Stato a mantenere alta l’attenzione sui comportamenti a rischio e a tutelare la sicurezza dei cittadini del territorio leccese.

Category: Cronaca