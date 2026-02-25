DROGA A UGGIANO LA CHIESA: 36ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

(f.f.)_____________

Blitz dei Carabinieri nel pomeriggio di ieri, che ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, sorpreso con sostanze stupefacenti nella sua abitazione. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Poggiardo, con il supporto della Stazione di Minervino di Lecce e della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie.

Durante controlli mirati sul territorio, finalizzati a contrastare lo spaccio di droga e a garantire la sicurezza dei cittadini, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 14 grammi di cocaina, marijuana e hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi. Gli elementi raccolti hanno fatto sospettare che l’uomo fosse coinvolto in una presunta attività di cessione a terzi.

La sostanza sequestrata è stata affidata agli esami chimico-tossicologici di rito, mentre il 36enne è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.

L’arresto conferma l’attenzione costante dell’Arma nel contrasto alla criminalità legata agli stupefacenti, con azioni operative incisive e controlli capillari sul territorio, a tutela della comunità locale.

Category: Cronaca