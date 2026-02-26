banner ad
DIARIO DEL GIORNO / GIOVEDI' 26 FEBBRAIO 2026

26 Febbraio 2026

Buongiorno!

Oggi è giovedì 26 febbraio 2026.

Sant’ Alessandro.

Buon onomastico a tutte le nostre amiche e a tutti i nostri amici, a tutte le nostre lettrici e a tutti i nostri lettori che portano questo nome.

A Bari il nostro amico Donato Cippone compie 68 anni: auguri!

Come oggi, nel 1956, presso il Gran Palazzo del Cremlino di Mosca, terminava il XX congresso del partito comunista sovietico: Nikita Krusciov poteva avviare la “destalinizzazione” dell’ Urss, dopo aver denunciato i crimini di Stalin.

26 febbraio 1993. Un’autobomba esplode nel parcheggio sotterraneo del World Trade Center di New York, causando la morte di sei persone e il ferimento di diverse centinaia. Si trattò del più potente ordigno artigianale mai fabbricato. I terroristi islamici responsabili di questo primo attacco diretto sul suolo americano furono tutti in seguito identificati e arrestati.

Proverbio salentino: Se mangiandu te sira te strafuechi, lu sennu te la notte te lu sciuechi

Se mangiando di sera ti strafochi, il sonno della notte te lo giochi. Una cena parca e leggera, per poter dormire bene, insomma.

