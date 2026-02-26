banner ad
MA CHE SARANNO MAI I “festini bilaterali” CHE DI NOTTE NON FANNO DORMIRE ELETTRA LAMBORGHINI? AH SAPERLO! INTANTO FUORI CONCORSO LA SECONDA SERATA DOMINATA DA FAUSTO LEALI

di Elena Vada ______________

La prima serata è stata una piacevole maratona. Non capisco il perché di trenta brani Big, ma tant’è. 

Nei testi delle canzoni presentate a Sanremo quest’ anno non c’è solo:  ‘amore e cuore’. Ci sono anche tante problematiche, sentimenti, sensi di colpa, dolore. Roba da psicanalisi, insomma.

Stasera, co-conduttori con Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro, che dice:

“La musica è uno stato d’animo bloccato su un foglio”, pure filosofo.

Si parte con le quattro canzoni in gara tra le Nuove Proposte, suddivise in due coppie che vanno a sfida diretta.

Con Conti, presenta Gianluca Gazzoli, già conduttore di Sanremo Giovani. 

In gara:

Nicolò Filippucci – contro Blind, El Ma & Soniko: vince Filippucci

Mazzariello – contro Angelica Bove: vince Bove.

Le due canzoni più votate accedono alla terza serata.  

Stasera si esibiranno solo quindici, dei cantanti in gara:

Patty Pravo – Opera (divina, in abito lungo di velluto scarlatto)

Entra Achille Lauro: un ovazione per lui, vestito in smoking bianco, grosso fiocco a chiudere il gilet, vistosa collana con tanto di ciondolo, si muove come un modello in passerella. Non toglie mai la mano sinistra dalla tasca. Compiaciuto di se stesso. 

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine (Napoli che torna protagonista della canzone, nella musica. Si sente l’ influenza di Gigi D’ Alessio)

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare (bella canzone che fa pensare, cantata con sentimento)

Tommaso Paradiso – I romantici (canzone davvero romantica, da ascoltare).

Emozionante performance del coro Anffas  (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) di La Spezia.

Entra Lillo e presenta:

Elettra Lamborghini – Voilà (elegantissima, sexy, una bambola… molta coreografia). Si è lamentata di non essere riuscite a dormire a causa dei “festini bilaterali” tenutisi nella notte sanremese, senza però spiegare di che cosa si tratti.

Laura Pausini e Achille Lauro duettano sulle note del brano del cantautore «16 marzo»

È un apprezzabile momento di musica, con la splendida voce della Pausini.

Ermal Meta – Stella stellina (bel motivetto festivaliero, omaggio alle giovani vittime)

Da Milano-Cortina, sul palco dell’ Ariston salgono le azzurre d’ORO: Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi (manca Arianna Fontana, perché malata) e riviviamo le emozioni dei successi olimpici. 

Levante – Sei tu   (Difficile…)

Achille Lauro canta “Perdutamente” omaggio alle vittime di Crans-Montana 

Bambole di Pezza – Resta con me (bella esibizione rock,  ma non catturano…)

Chiello – Ti penso sempre  (con un look decisamente particolare che fa l’occhiolino all’immaginario giapponese di manga e anime. Non male)

J-Ax – Italia Starter Pack (simpatica)

Nayt – Prima che (difficile)

Fulminacci – Stupida sfortuna (vestito da impiegato di banca. Canzone molto bella, da ascoltare).

PREMIO alla CARRIERA: FAUSTO LEALI che 

vinse il Festival di Sanremo, in coppia con Anna Oxa nel 1989 con “Ti lascerò”. Stasera ci canta: Deborah, Mi manchi, Io Amo. (Che canzoni fantastiche! Come appena scritte e pronte a vincere, ancora oggi, dopo più di mezzo secolo).

Dargen D’Amico – Ai ai (simpaticamente festivaliera, ma anche di contenuto. Lui: Occhiali da mosca ingioiellati e abito Mordecai con fantasia da parquet).
 

Ditonellapiaga – Che fastidio! (Gran testo, canzone OK…Fantastico look)

Fedez & Masini – Male necessario (apprezzabile lo sforzo dei due, che ce la mettono tutta!)

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, la omaggia, con una toccante interpretazione del brano Eternità. “Qual è l’insegnamento più grande della nonna?”, ha chiesto Carlo Conti. “Non pensarci troppo”, ha risposto Ardenzi.

Questa sera, il giudizio delle canzoni, sarà affidato a:

  • Televoto (34%)
  • Giuria delle radio (33%)
  • Giuria della sala stampa, web e tv (33%)
  • Le prime 5 posizioni in ordine casuale, sono:
  • TommasoParadiso, LDA&Aka7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta.

Non ho commentato i co-conduttori, né simpatici, né divertenti. Ha spiccato solo Achille Lauro che, da solo, riempie qualsiasi palcoscenico. Fastidiosamente affascinante!

Buona notte, a domani.

