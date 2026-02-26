DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE SULLA PROVINCIALE PER LIDO MARINI
(Rdl) ______________ Drammatico incidente stradale mortale questa mattina sulla strada provinciale che porta a Lido Marini, frazione di Ugento.
Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è Vito Bisanti, 80 anni, di Presicce-Acquarica.
Per cause da accertare, la Nissan Micra che guidava si è scontrata frontalmente con una Toyota Rav4.
L‘impatto è stato violento, e per lui fatale, a causa della gravità delle lesioni riportate.
Vani i disperati tentitivi dei soccorritori di rianimarlo.
Ferito il conducente dell’altra auto, portato dai soccorritori del 118 all’opedale Vito Fazzi di Lecce.
Indagini dei Carabinieri in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne eventuali responsabilità.
Category: Cronaca