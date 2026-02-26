LE VOLONTARIE CHE SI PRENDONO CURA DELLA COLONIA FELINA DEL CIMITERO DI LECCE CHIEDONO PIU’ REGOLE E CONTROLLI, DOPO UN ALTRO INCIDENTE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ____________

Gatta investita all’interno del cimitero: l’associazione chiede limitazioni all’accesso delle auto e

maggiori controlli.



L’Associazione Dacci la Zampa OdV rende noto che nella mattinata odierna una gatta appartenente alla colonia felina presente all’interno del cimitero comunale è stata investita nei pressi dell’ingresso della zona monumentale.

Secondo quanto ricostruito, una transenna precedentemente posizionata a tutela dell’area sarebbe stata spostata, consentendo l’accesso ed il transito di un veicolo all’interno dell’area delimitata. Il corpicino esanime è stato segnalato poco dopo le ore 11:30. Il conducente del mezzo coinvolto non si è fermato né ha segnalato l’accaduto. Sono stati i custodi del cimitero a segnalare prontamente quanto successo.



L’associazione esprime profondo rammarico per quanto avvenuto e sottolinea come episodi di questo tipo risultino particolarmente gravi in un luogo che, per sua natura, dovrebbe garantire raccoglimento, lentezza e rispetto.I gatti sono presenti nei cimiteri da sempre e rappresentano una realtà storica e riconosciuta.

Le colonie feline sono tutelate dalla normativa vigente e fanno parte dell’equilibrio di questi spazi.

Dacci la Zampa OdV opera all’interno del cimitero, occupandosi di monitoraggio sanitario, sterilizzazioni, cure veterinarie e mantenimento decoroso delle aree interessate, in collaborazione con i soggetti competenti.

L’associazione ribadisce che il rispetto per gli animali non è una questione di sensibilità personale: i gatti possono non piacere, ma la tutela della loro vita è un dovere civile. Proprio per questo si ritiene necessario adottare misure più stringenti per limitare il rischio che comportamenti imprudenti o irresponsabili possano causare ulteriori danni.



Si rinnova pertanto la richiesta alle autorità competenti di valutare:

una regolamentazione più restrittiva dell’accesso dei veicoli all’interno del cimitero, consentendolo esclusivamente a persone con comprovate difficoltà motorie e agli addetti ai lavori;

controlli efficaci sul rispetto dei limiti di velocità e delle limitazioni di accesso presenti.

L’obiettivo non è creare contrapposizioni, ma garantire sicurezza e rispetto per tutti: per i visitatori, per il personale e per gli animali che vivono stabilmente in quell’area.

Tiziana Primiceri, referente della colonia felina del Cimitero di Lecce e presidente dell’associazione “Dacci la Zampa OdV”, dichiara quanto segue:

“Quello che è accaduto oggi non è solo un incidente: è il risultato di una leggerezza che non possiamo più accettare. Un cimitero non è una scorciatoia né un parcheggio comodo. È un luogo sacro, di raccoglimento, dove il rispetto dovrebbe essere la prima regola.

I gatti nei cimiteri ci sono sempre stati. Non sono un’invasione, non sono un disturbo: sono parte di quell’equilibrio silenzioso che da sempre caratterizza questi luoghi. Come associazione facciamo il massimo per operare nel rispetto delle norme e della sacralità del contesto in cui interveniamo.

Chiediamo però che questo rispetto sia reciproco. Anche chi non ama i gatti deve riconoscere che la loro vita ha valore. È dovere di tutti, cittadini e istituzioni, fare in modo che vengano adottate misure concrete per ridurre i rischi e impedire che superficialità o mancanza di coscienza possano trasformarsi in tragedie evitabili.

Continueremo a tutelare queste anime pure con responsabilità e determinazione. Ma la sicurezza non può dipendere solo da noi: deve diventare un impegno condiviso”

Category: Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo