IL LECCE SU QUEL RAMO DEL LAGO

(Rdl) _______________ Ventisettesima giornata, ottava di ritorno, ci avviciniamo ai tre quarti del campionato e dunque alla volata finale in vista del traguardo. In vetta alla classifica, i giochi sembrano ormai fatti, con la capolista sempre più sola al comando e già proiettata alla conquista dello scudetto e poco altro da decidere per i piazzamenti alle sue spalle che assicurano la partecipazione alle coppe europee.

In basso invece è ancora tutto da decidere per le ultime tre posizioni che condannano alla retrocessione in serie B. Stanno messe peggio Pisa e Verona, che, staccate dalle altre, condividono il fanalino di coda, ma sarebbe sbagliato considerarle già spacciate. Poi tre squadre, fra cui il Lecce, a 27 punti, due a 29 e il Cagliari a 30, tutte coinvolte in pieno.

I Giallorossi vanno a giocare in riva al lago, contro quel Como provinciale di lusso che, forte di un organico eccellente, lotta per andare in Europa e dunque avrà motivazioni forti.

Alla mezza, dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per il Nord, la consueta conferenza stampa della vigilia di mister Eusebio Di Francesco.

Ecco una intesi delle sue dichiarazioni.

“Affrontiamo un Como ben allenato con giocatori molto bravi, a partire dal portiere che fa la differenza della costruzione dal basso, Da Cunha per me è un giocatore straordinario, fa la differenza nelle due fasi. Tutti hanno qualità e Fabregas li allena molto bene…

Per quanto ci riguarda, ci sono momenti della gara che vanno letti meglio e in determinate situazioni bisogna alzare l’attenzione. Ma dirlo non basta. Attraverso il lavoro abbiamo cercato di migliorare le disattenzioni che abbiamo avuto nel finale contro l’Inter…

Abbiamo un paio di piani per poter cercare di mettere in difficoltà il Como quando abbiamo la palla e quando non ce l’abbiamo…

Gandelman si è allenato in gruppo solo nella rifinitura, domani valuteremo, se mi darà risposte positive ci sarà…Sono felice per il ritorno di Stulic, finalmente ha fatto una settimana completa di lavoro, deciderò domani fra lui e Cheddira”

Como – Lecce si gioca al Sinigaglia sabato 28 febbraio, arbitra il signor Francesco Fourneau di Roma, fischio di inizio alle 15.

Category: Sport