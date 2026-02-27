RAPINA IN CASA A GALLIPOLI: ARRESTATO MINORENNE, DENUNCIATI DUE COMPLICI

(f.f.)_______________

Colpo in abitazione nel centro cittadino di Gallipoli: la Polizia di Stato ha arrestato un minorenne e denunciato altri due giovani ritenuti coinvolti in una violenta rapina consumata ai danni di una donna.

Ieri sera gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala operativa. La richiesta d’aiuto riguardava un’aggressione avvenuta all’interno di un appartamento nel cuore della città.

Secondo quanto riferito dalla vittima, una cinquantenne di origine cinese che svolge attività di massaggi a domicilio, l’assalto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio, subito dopo l’arrivo di un cliente con cui aveva concordato telefonicamente un appuntamento.

Stando alla ricostruzione fornita agli investigatori, un giovane con il volto scoperto si sarebbe presentato alla porta e, una volta entrato, avrebbe spinto la donna a terra immobilizzandola per impedirle di reagire o chiedere aiuto. Poco dopo sarebbero entrati in azione altri due complici, entrambi con il volto coperto da passamontagna; uno dei due impugnava una pistola.

I tre avrebbero quindi rovistato nell’abitazione, portando via circa 500 euro in contanti, due telefoni cellulari e le chiavi di casa, per poi allontanarsi rapidamente a piedi. La donna è rimasta sotto shock.

Le indagini avviate nell’immediatezza dagli agenti, basate sulla descrizione fornita dalla vittima, hanno indirizzato i sospetti su alcuni giovani già noti alle forze dell’ordine per precedenti e frequentazioni in ambienti legati allo spaccio di droga. Durante il riconoscimento fotografico, la donna ha individuato il ragazzo che si era presentato a volto scoperto, un 17enne del posto.

Il minorenne è stato rintracciato e arrestato. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, è stato accompagnato all’Istituto penale per minorenni del capoluogo salentino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori sono riusciti a identificare anche gli altri due presunti complici: un altro 17enne e un giovane di 19 anni, entrambi denunciati a piede libero per concorso in rapina aggravata. La vittima avrebbe riconosciuto uno dei due soprattutto grazie a un capo di abbigliamento indossato durante il colpo.

Le perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei sospettati, finalizzate al recupero della refurtiva e dell’arma utilizzata, non hanno per ora dato esito. Le indagini proseguono per chiarire completamente ogni aspetto della vicenda.

Category: Cronaca