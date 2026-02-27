SANREMO FA I CONTI CON IL PENSIERO UNICO DOMINANTE – La vignetta di Melcore
ELETTRA LAMBORGHINI: SOTTO IL VESTITO NIENTE. A MOGOL IL PREMIO ALLA CARRIERA: NEI SUOI TESTI, PENSIERI E PAROLE DELLA NOSTRA VITA
di Elena Vada ______________ Pareva un Festival insipido e senza mordente, invece la terza serata è stata scoppiettante, piacevole e divertente. Certo… hanno dominato cantanti e canzoni del passato. Ieri, mi sono dispiaciute perfino l’ assenza di gaffe, polemiche, ed imprevisti. L’ unica cosa che aveva stuzzicato il nostro interesse era stato il disappunto di […]
MA CHE SARANNO MAI I “festini bilaterali” CHE DI NOTTE NON FANNO DORMIRE ELETTRA LAMBORGHINI? AH SAPERLO! INTANTO FUORI CONCORSO LA SECONDA SERATA DOMINATA DA FAUSTO LEALI
di Elena Vada ______________ La prima serata è stata una piacevole maratona. Non capisco il perché di trenta brani Big, ma tant’è. Nei testi delle canzoni presentate a Sanremo quest’ anno non c’è solo: ‘amore e cuore’. Ci sono anche tante problematiche, sentimenti, sensi di colpa, dolore. Roba da psicanalisi, insomma. Stasera, co-conduttori con Carlo […]
SEMPRE SUL PEZZO, LA ELENA DOPO CORTINA E’ A SANREMO E RACCONTERA’ AI LETTORI DI leccecronaca.it IL FESTIVAL ATTRAVERSO LE SUE IMPRESSIONI. ECCO IL RESOCONTO DELLA PRIMA SERATA
di Elena Vada _____________ Sono a Sanremo, la città dei fiori, dal clima mite. Nel cuore della Riviera Ligure, con il mare che la incornicia. Che emozione rivedere il palco dell’ Ariston, infiorato, e pensare a “Grazie dei fior…” 1951, brano restato nella storia, ricordando poi le edizioni successive, del nostro Festival della canzone. Questa è la settantaseiesima […]
SAN DONACI, DOPO LA VILLA DI EPOCA ROMANA, ECCO IL ‘Tempietto’ DI SAN MISERINO. TUTTI I DETTAGLI SU QUESTE IMPORTANTI SCOPERTE ARCHEOLOGICHE
(Rdl) ________________ Dopo le informazioni sulla villa di epoca romana scoperta a San Donaci, di cui abbiamo riferito venerdì scorso, ieri lunedì 23 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha tenuto una conferenza stampa in cui ha presentato i dettagli della scoperta, in particolare quelli relativi al […]
di Elena Vada ______________ Olimpiadi Milano-Cortina concluse con uno spettacolo meraviglioso. Nell’ Arena di Verona, cerimonia di chiusura, suggestiva e stravagante. L’ organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, ha funzionato bene in tutti i suoi comparti: impianti, piste, trasporti, premiazioni. Ne siamo orgogliosi! L’ Italia ha dimostrato: competenza, impegno, capacità, efficienza, disponibilità e pure, grande cucina, […]
