DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 1 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è domenica 1 marzo 2026.

S. Albino.

A Veglie il nostro amico Lorenzo Catamo compie 76 anni: auguri!

A Lecce la nostra amica Ronzina de Leo festeggia il suo sessantottesimo compleanno: tanti affettuosi auguri!

1 marzo 1983. L’ azienda svizzera Swatch presenta il suo primo orologio. Questa nuova collezione farà epoca per molti anni a venire.

Proverbio salentino: LI PARITI NU TENENU ECCHI E BITENU, NU TENENU RICCHIE E SENTENU.

I muri non hanno occhi e vedono, non hanno orecchie e sentono.

Questo proverbio era un monito per quanti grandi o piccini pensavano di poterla fare franca, dopo aver commesso qualche cattiva azione, perché persino i muri hanno occhi ed orecchie, per vedere, sentire e naturalmente poi riferire.

E se questo era vero ieri, figuriamoci oggi che i muri sono pieni di occhi…elettronici.

C’è un passo in una dell’opera del poeta dialettale Capitano Black dove questo proverbio è reso in rima.

Ohimmè quantu se nganna ci se crite Ohimè, quanto si inganna (si illude) chi crede

ca nu sse ppura mai ci faci male, che non si appuri mai se fai del male,

porta le ricchie e sente ogne parite, porta le orecchie e sente ogni muro,

porta la ucca e parla ogne scrasciale porta la bocca e parla ogni cespuglio di rovi.

Capitano Black (Nfiernu. Canto III)

