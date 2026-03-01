NOMEN OMEN, HA VINTO SAL DA VINCI

di Elena Vada ______________

La finale del Festival 2026, è condotta da Carlo Conti e Laura Pausini. Co-conduttori saranno la giornalista Giorgia Cardinaletti ed il comico Nino Frassica.

In apertura c’è un appello per la PACE, in DIFESA dei BAMBINI.

All’Ariston ci sono tutti i 30 Big in gara e, i

cinque artisti più votati, torneranno per una seconda esibizione, che deciderà il vincitore.

Eccoli:Francesco Renga; Chiello; Raf; Bambole Di pezza; Leo Gassmann; Malika Ayane; Tommaso Paradiso; J-Ax; LDA & AKA7Even; Serena Brancale; Patty Pravo; Sal Da Vinci; Elettra Lamborghini; Ermal Meta; Ditonellapiaga; Nayt; Arisa; Sayf; Levante; Fedez & Masini; Samurai Jay; Michele Bravi; Fulminacci; Luchè; Tredici Pietro; Mara Sattei; Dargen D’amico;

Enrico Nigiotti; Maria Antonietta & Colombre; Eddie Brock.

Chi arriverà in finale? Chi vincerà?

A giudicare i trenta cantanti in gara, sarà il pubblico da casa con il televoto (34%), la giuria della sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%).

Super ospite Andrea Bocelli che entra all’ Ariston su un cavallo bianco. A sette anni dalla sua ultima presenza, qui al festival, ricorda Pippo Baudo che fu il primo a credere in lui e Caterina Caselli, che lo lanciò. A lui Premio alla Carriera.

I Pooh celebrano 60 anni di carriera in Piazza Colombo. Cantano “Uomini soli” scritta da Negrini e Facchinetti, vincitrice del Festival nel 1990. Diventato un classico della musica italiana. È una grande emozione, riascoltarla, perché la solitudine dell’uomo moderno, è un problema alla base di altri.

Gino Cecchettin, papà di Giulia vittima di femminicidio, sale sul palco dell’Ariston. Si rivolge agli uomini “Non è una guerra a voi, ma al maschilismo tossico, l’amore è rispetto”.

Passaggio di testimone in diretta, tra Carlo Conti e il suo successore per il 2027, che sarà Stefano De Martino, che, come suo pari, rivestirà il ruolo di conduttore e direttore artistico, della 77° edizione. Una preghiera: meno cantanti Big. Trenta è un numero esagerato, che penalizza alcuni artisti e confonde gli ascoltatori.

Alcuni look:

RAF: affascinante abito blu majorelle con camicia in nuance.

MALIKA Ayane: elegante l’abito ma il tessuto troppo rigido, lo rende un po’ ingombrante.

ELETTRA LAMBORGHINI: vestito che è un’opera architettonica. La manica è la cappottina di un’auto cabriolet.

DITONELLAPIAGA: glam-retrò. Gonna, pareo lunghissima e cortissima. Scollo a cuore.

ARISA: abito bianco e nero. Top a canotta. Smisurato fiocco a strascico. Collier di brillanti.

SAYF: in Moschino osa, ed è perfetto.

MICHELE BRAVI: uno dei meglio vestiti in Marras, giacca con decor 3D all cover.

PIETRO TREDICI: Camicia a righe, grande cravatta in stile popart e pantaloni in pelle, divertente e pulito.

MARA SATTEI: abito sontuoso di Westwood con fantasia tartan in verde e linea ottocentesca.

Questa la classifica finale:

6.Nayt: 7.Fulminacci; 8.Ermal Meta; 9. Serena Brancale; 10.Tommaso Paradiso; 11.Lda & Aka7even;12.Luchè; 13.Bambole di Pezza; 14.Levante; 15.J-Ax; 16.Tredici Pietro; 17.Samurai Jay; 18.Raf; 19.Malika Ayane; 20.Enrico Nigiotti; 21.Maria Antonietta & Colombre; 22.Michele Bravi; 23.Francesco Renga; 24.Patty Pravo; 25.Chiello; 27.Dargen D’Amico; 28.Leo Gassmann; 29.Mara Sattei​; 30.Eddie Brock

Premio al miglior testo ‘Sergio Bardotti’: Fedez e Masini – Male Necessario

Premio alla miglior composizione musicale ‘Giancarlo Bigazzi’: Ditonellapiaga – Che fastidio

Premio della critica ‘Mia Martini’: Fulminacci – Stupida Sfortuna

Premio della sala stampa radio tv web ‘Lucio Dalla’: Serena Brancale – Qui con me

Premio Tim: Serena Brancale

Quindi si contendono la vittoria:

Fedez e Masini; Arisa; Ditonellapiaga; Sal Da Vinci; Sayf.

VINCE SAL DA VINCI. Dopo il successo di “Rossetto e caffè”, si propone in gara, dopo diciassette anni, con “Per sempre si”. Vincono melodia e il tema: “fedeltà coniugale”. Siamo in Italia!

2. Sayf (forse meritava vincere con “Tu mi piaci” ascoltatelo!)

​3. Ditonellapiaga

​4. Arisa

​5. Fedez e Masini

Pronostici perfettamente rispettati.

Buona notte a tutti coloro che, con pazienza, mi hanno seguito e GRAZIE!

e ricordatevi che vi voglio bene…

